中國社會科學院世界經濟與政治研究所近日發佈《2020年中國海外投資國家風險評級報告》顯示，新興經濟體整體投資風險相對高於發達經濟體，但其未來仍然是大陸海外投資最具潛力的目的地，而「一帶一路」地區已經成為大陸對外直接投資新的增長點，且「一帶一路」沿線國家平均風險水準低於整體水準。

據中經網引述該報告指出，儘管新興經濟體的投資風險相對較高，但其未來仍然是大陸海外投資最具潛力的目的地。2019年大陸企業對「一帶一路」沿線國家進行非金融類直接投資和工程承包規模，分別達到整體比例的13.6％和59.5％。

從地區看，東亞地區是大陸對「一帶一路」沿線地區直接投資的主要目的地，其投資風險也位於較低水準；南亞國家的投資風險普遍較高；中亞和獨聯體地區中部分國家風險較高。

另外數據顯示截至2018年底，大陸有超過2.7萬家境內投資者在全球188個國家（地區）設立對外直接投資企業4.3萬家，全球80％以上國家（地區）都有大陸的投資。

(旺報 )