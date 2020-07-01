衛福部長陳時中1日表示，昨（6/30）日指揮中心開會決議，短期商務人士鬆綁來台的「低風險」、「中低風險」國家名單，新增三國，包含寮國、柬埔寨、斯里蘭卡均入列。

陳時中說，其中，寮國、柬埔寨入列「低風險名單」，斯里蘭卡入列「中低風險名單」，至於澳洲近期掀起一波新的新冠肺炎確診疫情，陳時中說，考量不宜頻繁更新名單，因此暫時將澳洲列入觀察名單，並未取消其「低感染風險國家」身份。

(工商 )