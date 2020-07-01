全在亞洲！短期商務人士鬆綁來台新增3國 15:252020/07/01 工商 郭建志 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 圖為近日海關在旅客入境前查驗健康聲明書的情況，不少旅客全程穿戴防護衣及護目鏡，降低機上感染的風險。(本報資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 衛福部長陳時中1日表示，昨（6/30）日指揮中心開會決議，短期商務人士鬆綁來台的「低風險」、「中低風險」國家名單，新增三國，包含寮國、柬埔寨、斯里蘭卡均入列。 陳時中說，其中，寮國、柬埔寨入列「低風險名單」，斯里蘭卡入列「中低風險名單」，至於澳洲近期掀起一波新的新冠肺炎確診疫情，陳時中說，考量不宜頻繁更新名單，因此暫時將澳洲列入觀察名單，並未取消其「低感染風險國家」身份。 (工商 ) #低風險 #短期商務 #國家 #新冠肺炎 也許您會感興趣 生活熱門新聞 三倍券如何綁定信用卡？關鍵3步驟一次搞定 - 生活 蛋別洗、米和麵粉別放這裡！譚敦慈曝跌破眼鏡保鮮術 - 生活 永豐、台新綁三倍券瞬間全滿 網怒：根本進不去 - 生活 三倍券用ATM領2000只要4步驟！全台據點曝光 - 生活 三倍券這些地方能不能用？常見限制大公開 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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