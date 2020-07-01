由綜藝天王胡瓜與小禎攜手主持的綜藝節目《地球人請回答》明（2日）晚將播出「最強老師挑戰賽」下集，邀請潘若迪、詹惟中、KIMIKO、Lisa、孔繁錦、曜宇、馨予、胡適、沈約、劉泰駙、雲筑、姿姿、橙紅、詠升、高宏、馮優、陳翎、項少龍、尚明、劉炘、黎乃嘉上節目，爭奪誰是「最強老師」寶座。下半場比賽逐漸白熱化，命理老師詹惟中雖慘遭淘汰，觀戰冠亞軍對決仍躍躍欲試，不僅反駁選手劉炘的見解，更揚言：「若劉炘老師這次答對的話，我就退出風水界！」

經過一番激烈廝殺，「最強老師挑戰賽」最後剩下「雙劉」國文老師劉炘、自然老師劉泰駙一決雌雄，劉炘稍占上風，只要再答對一題就能奪冠，全場無不屏息跟著選手緊張起來。這道攸關成敗的關鍵題為「請問人的五感中哪個感覺反應最快？」，沒想到坐在淘汰區的詹惟中，聽完劉炘選擇答案「嗅覺」的理由，實在忍不住要反駁：「這個…科學來看的話，光速可能比音速快，那個瞬間的感應吸收，應該是視覺是比較強的。」

小禎(左)忍不住吐槽詹惟中。(中天綜合台提供)

可惜詹惟中放話遭識破，劉炘隨即自信笑說：「那這樣我就有把握了！」讓詹惟中不甘示弱回嗆：「若劉炘老師這次答對的話，我就退出風水界！」小禎在旁邊聽完忍不住吐槽：「你不是大概三年前就要退出風水界了嗎？」詹惟中只得尷尬化解說：「大家捨不得我走這樣子。」

劉炘一路過關斬將，成功拿下最強名師封號，進入獎金挑戰賽後，面對獎金挑戰關主孔繁錦的出題，皆一一化解，全部答對，幸運抱走總獎金66666元，成為《地球人請回答》首位抱走全額獎金的選手，這結果讓節目製作人孫樂欣表情苦樂參半，半是祝福半是痛心的表情，意外有笑果。《地球人請回答》中天綜合台每周一至周五晚間9點播出。

(中時 )