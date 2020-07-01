何妤玟日前宣布和邵天成結束8年婚姻，今上衛視中文台《請問你是哪裡人》表示7歲大女兒從媒體報導得知爸媽離婚消息，她開導女兒「媽媽與爸爸變的是愛情，不變的是親情，因為我們是一家人，所以親情永遠不會變」，何妤玟雖然與前夫離婚後雖住同一屋簷下，但目前已經慢慢各過各的生活，而大女兒這個月將從幼稚園畢業，到時她將與前夫會一同出席女兒畢業典禮。

她表示，一直到離婚前與前夫的財務都是分開，離婚後重心已經轉移到工作上，兩人只有小孩學校重要事情才會在一起討論。由於之前都是前夫接送2個女兒上下學，現在則分工由前夫送女兒上學。但何妤玟坦承遇到重大事件還是會詢問前夫，「家裡出大事還是需要有男人，在沒結婚狀況下，萬一家裡有重要事情發生，還是會問我前夫，畢竟我們始終是一家人」。

而何妤玟65歲母親5年前心臟曾開過刀，因年紀大加上長期吃心臟病的藥，出現恍神、失憶等症狀，視力也退化到幾乎看不到，醫生評估近幾年可能還需開刀，百萬醫藥費將會是個負擔，目前只能努力賺錢。她在3年前小女兒時出現心悸、氣喘，在坐月子期間還帶著氧氣罩，經檢查發現是二尖瓣膜脫垂，目前靠藥物及定期追蹤來控制，目前還不需動刀。

(中時 )