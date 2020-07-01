苗栗縣政府舉辦「苗栗青年SHOW TIME」青年學生社團才藝徵選，即日起至8月31日止，受理網路及紙本報名。（巫靜婷攝）

苗栗縣政府舉辦才藝徵選，給予縣內高中職及大專院校之學生社團展演舞台。（巫靜婷攝）

苗栗縣政府提供青年展演舞台，舉辦「苗栗青年SHOW TIME」青年學生社團才藝徵選，即日起至8月31日止，受理網路及紙本報名，預計9月12日在聯合大學大禮堂以現場表演方式評選，由知名網紅擔任評審委員，選出12組入圍隊伍，其中前5組為特色社團，讓青年展現自我還有錢賺。

暑假快到了，苗栗縣政府為帶動青年從事健康休閒活動，廣邀縣內高中職及大專院校之學生社團參加才藝徵選，勞青處長彭德俊指出，活動分為徵選及展演2階段，9月12日將聘請樂天女孩籃籃、這群人董仔、網路紅人布萊克薛薛擔任評審，選拔12組隊伍參加展演，其中前5組為特色社團。

彭德俊表示，徵選項目形式不拘，唱歌、跳舞都行，但建議以動態演出，演出時間以3至5分鐘為宜，最多不超過8分鐘。後續將於苗栗縣苗北、苗中、苗南區域規畫3場次展演，12組入圍隊伍每場次擇8組表演，每組提供至少8000元、特色社團1萬元演出費用。

苗栗縣長徐耀昌表示，青年是國家未來發展的重要關鍵，培養青年多元發展是縣府努力的目標，去年舉辦青年達人才藝競技，今年則將徵選對象鎖定青年學生社團，盼藉由徵選及展演活動，提供青年學子自信展現才藝及揮灑自我的表演舞台。網路報名網址：https：／／miaoli-youths.com／news／miaoli-showtime／

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