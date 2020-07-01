今年大學指考即將在3日登場，台電1日表示，為提供舒適環境供考生應試，台電針對本週五（7月3日）起舉辦的大學指考，除了成立「109年大學指考緊急應變小組」，亦將於考前完成全台29考區、51考場的供電設備及線路巡檢，將可能發生的意外停電事故降至最少，守護考場的穩定供電。

台電說，除了已規劃妥各考場饋線之電力轉供方案、並取消原先預計於考場周邊實施之計畫性停電工作，並排除周圍相關電力維護作業，台電本身也將備妥發電機待命！一旦發生停電事故，可作為供電最後防線，全力為維持考場環境舒適的目標努力。盼每位考生均能沉著應試，爭取最佳表現。

台電表示，為因應考試期間突發事故，台電將成立「109年大學指考緊急應變小組」，隨時監看電力系統變化，針對考場可能的供電突發狀況預作防範及因應，並指派專人進駐考場，此外，指考期間各區處更增派共915名線路、檢驗等相關同仁待命支援，萬一考場發生停電，台電的搶修人員均會與考場電氣設備維護人員共同合作，務必在最快的時間內排除停電事故，恢復考場供電。

(工商 )