高齡化為目前全球面臨的挑戰，也對人類的生活方式產生衝擊，低利環境與老化人口所衍生出的問題逐漸被重視。為提供更符合時下需求的金融工具，投資型保險領導品牌法國巴黎人壽攜手景順投信，於投資型保單連結並首賣「景順環球高評級企業債券基金」，透過具「高評級」特色的投資等級企業債券來對抗千變萬化的投資市場，也讓投資人能有更多元管道將基金納入投資組合，以因應低利與不確定之金融環境。

法國巴黎人壽表示，身為市場上投資型保單的領導品牌、同時也是銀行保險的專家，法國巴黎人壽團隊因應保戶需求和市場趨勢，持續提供多元的保險商品供客戶選擇，當社會面臨到高齡化的挑戰時，客戶會開始傾向較保守的投資選擇，透過和景順投信攜手合作於投資型保險平台中連結首賣的「景順環球高評級企業債券基金」，提供穩健的高評級企業債券基金供投資人選擇，讓保戶能透過投資型保單對抗風險，同時滿足投資與保障的雙重需求。

法國巴黎人壽進一步表示，為讓客戶能有更即時且便利的優質保險體驗，客戶可透過數位平台「巴黎線上保戶專區 」隨時掌握保單內容、保單績效、理賠進度、繳費明細、以及變更保單項目等，同時，投資型保單客戶也可透過PAI智能理財服務，享有由大數據演算出的投資組合建議，幫助保戶創造更多機會。

法國巴黎人壽目前連結「景順環球高評級企業債券基金」的投資型保單商品包括金賺100、穩賺100、耀動100、好利滿滿，投資人可依自身需求選擇合適商品。

景順投信指出，根據統計，國內65歲人口比例有逐年上升的趨勢，年齡越大，投資選擇往往會越趨保守，對風險趨避的程度也會相對提高，這樣的趨勢，反映在最近幾年投資等級債券以及高收益債券基金規模增減上，從金融海嘯之後至今年四月底，全球投資等級企業債券基金的規模已經膨脹接近9倍，而高收益債券的基金規模僅成長2倍多，主要是掌握全球財富的戰後嬰兒潮世代的老化，成為推動高評級企業債券基金規模的一個主要動力來源。

(工商 )