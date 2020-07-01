市議員黃守達1日表示，若抽中豪宅，中獎人得自行負擔近百萬稅金，憂心發生爭議。（黃守達服務處提供／盧金足台中傳真）

第二屆台中購物節1日起跑，為刺激買氣，市府推出總獎項高達兩千多萬大獎，頭獎是位於北區近千萬豪宅；市議員黃守達1日表示，若抽中豪宅，中獎人得自行負擔近百萬稅金，憂心發生爭議。市府說，中獎金額為1000元以上者，中獎人須依中華民國稅法規定繳交中獎稅。

黃守達表示，第一屆購物節為避免發生中獎者無法負擔相關稅捐的狀況，抽中豪宅相關房屋及土地登記移轉前稅捐，包含印花稅、土地增值稅、契稅及扣繳機會中獎獎金所得稅10％等，都由贊助者支付，中獎無繳交稅金問題。

「許多民眾以為第二屆購物節獎品豪宅，比照第一屆模式，中獎不須另付額外稅金」，黃守達說，這次抽中豪宅的相關稅金都需由中獎者自行負擔，初步計算，近千萬元價值的豪宅，民眾若幸運中獎，稅金加起來近百萬。

中獎繳稅於法有據，黃守達表示，市府應向大眾說清楚講明白，若民眾幸運中獎，因無力負擔忍痛放棄，恐引發爭議。

市府指出，2020台中購物節1日開跑，天天抽電動機車、周周抽10萬現金、8月初還加碼抽百萬現金，更有汽車、精品豪宅等大獎。

經發局表示，歡迎踴躍登錄發票，提高中獎機會，中獎金額為1000元以上者，中獎人皆須依中華民國稅法規定繳交中獎稅。

經發局指出，去年首屆購物節因不動產公會額外贊助豪宅中獎稅金，豪宅中獎人不用額外繳稅。今年最大獎為北區「微笑世紀2雲品特區」精品豪宅含車位，不同於去年，這次精品豪宅相關稅賦須依規由中獎人自行負擔。

今年購物節為讓更多人中獎，天天抽電動機車、周周抽10萬現金、雙週抽汽車，還有一個100萬現金的獎項，今年獎項更豐富，歡迎民眾踴躍登錄發票，天天都有機會中大獎。

經發局提醒，參加購物節活動務必閱讀活動辦法，中獎人須依中華民國稅法規定，中獎金額為新台幣1000元以上者，將依獎項價值納入領獎人個人年度綜合所得計算，中獎者需依規定填寫並繳交領獎憑證，並提供身份證正、反面影本，以利申報中獎扣繳憑單。

中獎金額2萬元以上者（不含2萬元)，須依法扣繳10％中獎所得稅稅金，外籍人士須扣繳20％。

(中時 )