美股Q2表現亮麗，經濟數據改善提振士氣，隔夜美股三大指數收高，標普500指數更創下20年單季最大百分比漲幅！在資金蜂擁下呈現台股匯雙漲格局，台幣早盤勁升近2角，台股7月伊始旗開得勝，在雙王台積電(2330)、大立光(3008)掌舵領軍下昂首闊步，電子股重獲買盤青睞，IC設計、特斯拉概念股、5G族群閃金光，推升加權指數盤中漲百點，一度攻抵11736.39點，終場加權股價指數上漲82.18點為11703.42點，勇登11700點大關，成交值達1920.74億元。今日外資(不含外資自營商)買超36.5003億元，投信買超1.2163億元，自營商買超9.5941億元，三大法人買超47.31億元。

權值股今掌多頭大旗，雙王大立光(3008)、台積電(2330)受惠蘋果擬Q3推新品激勵聯袂走揚，鴻海(2317)在連7紅後遭賣壓調節尾盤翻黑。5G風光開台後，概念股續演慶祝行情，鴻家軍建漢(3682)、台揚(2314)、亞太電(3682)全面走揚，全新(2455)、緯穎(6669)、台郡(6269)、泰鼎-KY(4927)、世芯-KY(3661)、臻鼎-KY(4958)攻勢凌厲。IC設計受惠美中衝突及華為禁售令轉單題材效應，今由矽智財概念股點火，晶心科(6533)、揚智(3041)亮燈漲停，力旺(3529)、智原(3035)、瑞昱(2379)、聯詠(3034)獲買盤敲進下聯袂勁彈。特斯拉股價狂飆，激勵概念股健和興(3003)、高力(8996)攜手攻頂，貿聯-KY(3665)、統振(6170)、新普(6121)、尚化(4738)等火力全開。

股東會爭議不斷的大同(2371)遭證交所懲處，明起列全額交割股，衝擊今跳空殺跌停鎖死，創3個月新低價，收盤委賣張數仍高掛逾8000張。另一重頭大戲即28檔個股今除息，在熱錢流入卡位下，高達23檔約85％個股開紅盤，填息行情表現不差，僅熱映(3373)、凱撒衛(1817)、通泰(5487)、南茂(8150)、欣高(9931)等呈現貼息，台化(1326)一度填息達3成、穩懋(3105)守住紅盤，金控雙雄國泰金(2881)、富邦金(2882)穩步邁向填息路，帶動其餘金融股兆豐金(2886)、台新金(2887)、上海商銀(5876)、中壽(2823)等齊步走揚1%。

美股創數十年單季最佳表現，第三季進入旺季、蘋果拉貨潮、外資買盤蓄勢待發，今日買超36.5億元。5日RSI為69.05，10日RSI為65.88，9日K值為75.95，9日D值為70.07，20日乖離率為1.58。台股受到美股收高鼓舞，加以進入除權息旺季，搭配熱錢流入卡位，7月搶下好彩頭，在電金龍頭同步獲買盤點火下強登11700點大關，呈現股匯雙漲行情。法人表示，台幣對美元連3交易日在盤中大升值，雖前兩日因央行干預升值收斂，但無法阻止熱錢湧入，有利台股後市發展。分析師表示，全球股市第二季大漲，台股因疫情控制佳，內資買盤大舉湧進漲勢亮麗，6月來台幣升值3.72角，漲幅1.24％，但外資只買超841億元，約是5月賣超的一半，預期未來外資回補機率高。展望7月行情，目前看起來欲罷不能、欲小不易，將維持類股輪動，市場資金行情持續發酵，台股中多頭格局不變。

技術面觀察，現階段台股均線多頭排列，台股在6月12日跳空下跌以來，持續沿五日及十日線緩步走揚，收復跳空缺口轉為支撐，月線目前上升到11500點附近，指數各期均線多頭排列，成交量能穩定在2000億元熱絡水位，加上台幣強勢，有利於多頭格局明確。市場持續關注新冠疫情發展，加以美中關稅戰、中印地緣政治衝突，以及長江流域水患隱憂，及香港國安法通過後美中角力難解，近期台股仍以區間震盪為主，只要美股沒有連續性崩跌，台股可望保持在11,500～12,000點區間，類股輪漲且成交量保持在1,500～2,000億元，偏多操作格局就不變，可聚焦IC設計、5G及蘋概手機相關、電動車、檢測及疫苗相關、宅經濟概念股和運動健身相關題材股。

(時報資訊)