鴻海（2317）旗下台灣夏普跨足美妝百貨市場，宣布收購本土美妝連鎖通路品牌美華泰MIRADA，規畫轉向虛擬通路經營，並引進日本夏普資源、轉型線上日系時尚生活百貨，搶攻每年約600億元的「美麗」商機，夏普並未透露確切收購金額。

台灣夏普表示，美華泰過去35年扎根經營台灣，擁有145萬死忠會員。依整體消費趨勢分析，實體零售版塊在數位經濟時代正快速朝向虛擬零售移轉，網路市場絕對是所有業者積極開拓的重點，因此未來美華泰將以虛擬通路為主，取代實體通路經營。

為有效對美華泰進行品牌轉型與升級，台灣夏普除提供原有美妝、美材及生活用品外，亦將引入日本夏普相關資源、智能生活家電（AIoT）、美容家電及透過既有系統平台的整合，推出以「日系時尚生活百貨」為主軸的新型態電商服務平台。

台灣夏普表示，由於台灣美妝百貨市場競爭愈趨激烈，美華泰未來將以輕資產營運，並積極轉型為「日系時尚生活百貨」的購物平台，透過差異化選品策略做出市場區隔，持續維持競爭優勢，開拓藍海新市場。

為不讓原美華泰百萬會員權益受損，台灣夏普7月中將在旗下可購樂（COCORO Life）電商平台內先成立「美華泰MIRADA品牌旗艦店」，提供上千件美妝、美材及高CP值生活百貨商品，可購樂也計畫加碼贈送千元購物金活動，回饋給會員至可購樂平台購物消費。

台灣夏普表示，透過轉型線上日系時尚生活百貨，除可滿足美華泰、可購樂平台共200萬名會員，也為廣大的哈日族群提供嶄新的購物選擇與體驗。至於全新的「美華泰MIRADA品牌旗艦店」網站平台，則預計於10月正式上線提供服務。

(時報資訊)