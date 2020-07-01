二月以來受疫情影響，人與人間保持社交距離，社區住戶感情稍有疏遠，六月後疫情時代來臨，信義房屋以「我的社區｣為主題舉辦社區繪畫比賽，盼重新凝聚社區向心力，即日起至8月16日止線上報名參加，並到信義房屋各分店索取圖畫紙，活動結束後信義房屋將聘請專業美術老師依照主題、創意、配色評分並舉辦線上畫展，藉此讓社區住戶互動，雖然社交有距離，但是感情零距離。

信義房屋繪畫比賽所收到的創作放在分店中，形成最美的小小畫展。

近年來信義房屋深耕社區服務，紗窗修繕、環境清潔、社區團康活動..等，總是讓住戶展現出開朗的笑容，但疫情期間看到社區住戶進出都戴著口罩，鄰居之間互動減少，因此2020年繪畫比賽以｢我的社區｣為主題，用小朋友的角度描繪以往生動活潑的社區，期望創造有趣話題讓住戶重拾往日笑容，活動從6月16日活動開始至今已超過759個社區參加，預計將收到超過5000件作品。

2019年信義房屋繪畫比賽特優作品。

回顧2019年繪畫比賽，一共與667個社區互動，同時收到3387件作品，讓大小朋友都因為繪畫而增添話題，更讓彼此互相認識。信義房屋台南復國李聿旌店長的表示，2019年有社區繪畫比賽的活動，看到家長與孩子對於繪畫的喜愛及投入，所以為每位小朋友的畫作製作專屬獨一無二的感謝狀，並在分店展示，這樣的貼心舉動讓小孩開心，家長感動，成功凝聚社區正能量。

2020年信義房屋繪畫比賽採「社區幫APP｣線上報名，並於各地分店領取專用圖紙及完成線上報名後取得參賽碼，於109年08月16日前到各分店繳交作品，即取得本活動參賽資格。活動將依照年級分為A、B、C三組，最後也將邀請專業美術老師評選出特優及佳作等318位得獎者，最大獎為樂高搖控車、4G視訊智慧手錶，其他得獎者也將獲得精美紀念禮品以茲鼓勵，此次活動更特別與擁有72年歷史的文具品牌「利百代」共同合作，只要在本次活動期間參與信義房屋繪畫比賽，得獎者就有機會獲得經典品牌「利百代」的專屬禮品，升級自己的繪畫裝備，活動後亦會舉辦線上畫展，展現社區在小朋友心中各式各樣的面貌。

(中時電子報)