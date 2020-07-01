林口警分局文林派出所副所長王駿騰、警員林建丞， 昨晚6點多擔服巡邏勤務，接獲勤指中心通報，於林口區仁愛路二段700號前有一位迷路男子需要警方協助，員警趕赴現場發現男子不善於溝通，無法準確回應警方的提問，且不清楚住家地址，員警研判該男子疑有身心障礙之狀況，太陽雖已下山但氣溫仍相當酷熱，員警索性先載男子返回文林派出所補充水分稍作休息。

男子經適度休息後想起自己的姓名，員警透過國民影像檔仔細比對確認，終於查出林男(46歲)的相關資料，同時段其家屬也在鄰近的桃園市政府警察局龜山分局大華派出所報失蹤協尋案件，所幸員警在未釀成傷害前，早一步發現並帶返所照顧，員警趕緊通知家屬尋獲的好消息。

家屬到派出所後非常感謝員警的幫助，離開前也接受員警的建議，盡快去鄰近的區公所申請免費「愛心手鍊」，減少一個走失事件的發生，讓林男在最短時間內，最快回到溫暖的家。

(中時電子報)