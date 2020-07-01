監委名單引發爭議，國民黨在立院發動突襲佔據議場，喊出「不撤陳菊絕不離場」，結果卻遭民進黨以優勢立委席次火速清場，被外界狂酸戰力不足!前國民黨主席朱立倫邀藍委洪孟楷、陳以信、謝衣鳳、李貴敏進行拳擊特訓，期許未來發揮戰力。對此，民進黨立委管碧玲則用一席話諷刺。

國民黨立院黨團日前在立院發動突襲，佔據立院議場，原本喊出至少佔據三天三夜，「不換陳菊絕不離場」，未料，卻遭民進黨以人海戰術人盯人戰法，逐一「驅離」議場。國民黨主席江啟臣更是第一位被民進黨「硬請出」議場的藍委，引發外界高度議論，更引來許多網友諷刺戰力有待加強。

對此，朱立倫與黨籍立委進行拳擊特訓，朱辦表示，未來將會有攀岩、飛輪等特訓，希望培養體能面對未來的挑戰。

對此，管碧玲在臉書表示，國會抗爭的「戰力」是取決於「訴求的力量」，不是「肌肉的力量」。她說用重訓取得的戰力，只會傷到自己！如果朱立倫是找黨團來開會，研究修憲的內容，提出好的主張，才真的能增加戰力！

管碧玲諷刺表示，現在這樣，讓她的助理都表示，是用「賣傻」來「賣萌」。管呼籲「提出主張」而不是「拿出拳頭」！

(中時電子報)