爽點10盤鮭魚壽司！竟被笑「不懂吃」，2.7萬網友全怒了。(圖/翻攝自臉書社團,爆怨公社)

出外用餐最怕遇到這款，網友發文抱怨，食量大又愛吃鮭魚，所以一次點十盤，結果卻被隔壁女顧客笑說「應該不懂吃壽司」，讓原PO又氣又傻眼，「現在人怎麼什麼都要管？」引發2.7網友熱烈討論，關他屁事，家裡住海邊。

有網友在臉書社團《爆怨公社》大吐苦水，「奇怪了！現在的人什麼都要管」，因為食量大又喜歡吃鮭魚，所以點了10盤，結果卻聽到，隔壁的女客人小聲說「他應該不懂吃壽司」，讓他超不爽在內心罵，是擋到她家WiFi嗎？還是妨礙她性高潮？

貼文吸引2.7萬人按讚，不少鮭魚粉留言直呼，「就是愛吃鮭魚怎了，關她屁事」、「識貨的都要吃這一味，可以嘗試鮭魚肚部位的生魚片」、「愛鮭魚+1炙燒也不錯」、「這個真的挺到爆，愛吃啥到底乾妳屁事」、「住海邊的」。

另也有網友留言表示，「不然壽司要怎麼吃才算懂」、「懂吃壽司我一個問號，真正懂得應該是不會去迴轉壽司啦」、「就她懂吃壽司，我想知道壽司要怎麼吃」、「我每次去也專挑鮭魚拿，又不是叫她花錢，她管人家怎麼吃」。

(中時電子報)