台南市善化東嶽殿地藏庵1日舉行上金樑典禮。（台南市政府提供／劉秀芬台南傳真）

台南市善化東嶽殿是善化及當地六分寮重要信仰中心，目前正進行地藏庵擴建工程，1日舉行上金梁儀式，台南市長黃偉哲特地出席上梁典禮，上香祭拜，祈求台灣國泰民安、風調雨順，早一日脫離新冠肺炎的感染範圍。

東嶽殿主委尤耿村、善化區長方澤心及市議員李文俊、李偉智與各地宮廟主委、代表、總幹事等貴賓，皆一同參與儀式，祈祝地方發展繁榮興盛。

黃偉哲表示，感謝且很榮幸來見證東嶽殿地藏庵上金梁大典的歷史性時刻，也願東嶽大帝、地藏王菩薩保佑台南市市運昌隆、地方和樂，台灣早一日脫離新冠肺炎的感染範圍，大家都可以身體健康、平安順遂。

善化東嶽殿奉祀東嶽大帝，源起於明朝永曆27年（西元1673年）自台南市東嶽殿分靈至善化，並於1960年建廟完成，之後幾經修繕，於民國2007年重建竣工。

東嶽殿不僅是善化當地重要的信仰中心之一，廟方熱心公益回饋鄉里，無償提供土地興建活動中心，是社區照顧獨居老人及弱勢家庭的重要據點。

(中時 )