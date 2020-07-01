衛星圖像顯示中方在中印爭議邊境秀出大大的地圖和「中國」兩字

中國大陸和印度6月15日爆發互有死傷的血腥衝突後，雖然雙方致力降溫，進行會談協商，但仍持續在邊境增兵，並指對方要為衝突負責。

中國大陸國防部6月24日堅稱，中方擁有加勒萬河谷地區的主權。而據新德里電視台（NDTV）6月30日報導，衛星圖像顯示，北京以巨型地圖和大大的「中國」兩字，高調宣示了中方的主權。

衛星圖像顯示，位於拉達克（Ladak）班公湖（Pangong Lake）的第4（Finger 4）和第5指區（Finger 5）刻出了長約81公尺，寬約25公尺的中國大陸地圖和漢字，大到通過空中的衛星都清晰可見。

而據東網報導，端午節期間，解放軍西藏軍區司令員汪海江偕同官兵，前往位於西藏軍區最西端、海拔4900米的昆木加哨所巡邏，以紅色油漆為界碑描紅，宣示主權意味十分濃厚。而碑上除了寫有「中國」和界碑編號「24」外，還有「1962」這數字。1962年時，中印爆發歷時1個月的戰爭，雙方傷亡數千人。

Chinese inscribe huge symbol, map onto disputed territory in Pangong https://t.co/4UGn6ahlCu pic.twitter.com/VloTHz0hFM — NDTV (@ndtv) June 30, 2020

據BBC報導，當地人將班公錯（Pangong Tso）延伸出的刺狀山脊命名為「指」（finger），而班公錯有8個指。印度媒體報導稱，至今印度一直控制著1－4指，而中方則控制了5－8指，也是對峙常發生的地區。

解放軍西藏軍區司令員汪海江於端午節期間，與官兵前往位於西藏軍區最西端、海拔4900米的昆木加哨所巡邏，用紅色油漆為界碑描紅。而碑上除了寫上「中國」和界碑的號碼「24」外，還有「1962」這數字。當年中印爆發歷時1個月的戰爭，雙方傷亡數千人。（東網）

(中時電子報)