為了恢復旅客對飛行的信心，全球規模最大的航空聯盟-星空聯盟-與成員航空公司緊密合作，規劃一系列的措施，並提供健康與衛生安全資訊服務，方便旅客查詢即時防疫訊息，安心規劃旅程。

星空聯盟26家成員公司共同制定統一的健康與衛生安全規範，為搭乘任何星盟航班的旅客，提供同樣高標準的服務，包括機上衛生與消毒用品、旅客和組員所穿戴的防護裝備、旅客和組員身體不適時的特別處理流程，以及加強機艙清潔消毒等作業。

即日起，旅客可利用星空聯盟最新推出的旅遊資訊平台(Travel Information Hub)，查詢各家成員公司的健康與衛生安全措施，以及星盟飛航網路中各機場的防疫相關訊息。

星盟旅遊資訊平台(Travel Information Hub)所提供的訊息，主要是為了協助旅客對旅程規劃做好準備，對飛行更加安心，並自七月起持續升級，推出更多個人化的體驗及多國語言服務。

航空業現正面臨有史以來最艱鉅的挑戰，星空聯盟與航空產業緊密合作，致力恢復旅客對飛行的信心，重新啟動國際交流。

(工商 )