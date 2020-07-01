德州儀器（TI）近日推出業界最小型升降壓電池充電器IC，整合了功率路徑管理，以實現最大功率密度及通用型充電與快速充電，效率高達97％。BQ25790和BQ25792透過小型個人電子產品、可攜式醫療裝置和建築自動化應用中的USB Type-C和USB Power Delivery（PD）埠支援高效充電，並將靜態電流降低10倍。

BQ25790和BQ25792提供的靈活性可為USB Type-C和USB PD應用在全輸入電壓範圍（3.6V至24V）內為一到四節串聯電池充電，並提供高達5A的充電電流。充電器的整合雙輸入選擇器支援包括無線、USB、桶式電源插座（barrel jack）和太陽能充電在內的多類電源，同時提供快速充電，30W時效率高達97％。

通用型充電使得諸如血壓計和低功率正壓呼吸器（CPAP，continuous positive airway pressure）等可攜式醫療裝置能夠透過車載或USB-PD轉接器進行充電，為可攜式醫療裝置帶來了更高的靈活性和便利性。透過正向和反向充電的雙向操作可支援OTG充電。

充電器可提供155 mW/mm2（100 W/in2）的功率，高於同類競爭產品的兩倍。新型升降壓充電器可幫助工程師縮減解決方案尺寸和物料清單（BOM），是業界第一個完全整合下述電子元件的產品，包括開關金屬氧化物半導體場效應電晶體（MOSFET）、電池 FET、電流感應電路和雙輸入選擇器。電子元件數量的減少將有助於智慧喇叭等應用，因隨著現今此類應用的市場採用率提高，使得尺寸和成本逐漸縮小。

BQ25790和BQ25792是業界首款靜態電流低於1μA的多節電池升降壓電池充電器。透過將靜態電流降低多達十倍的雙運輸模式和關機功能，所提供的電池充電器的壽命比競爭產品高至少五倍。結合極低的8mΩ電池FET電阻，工程師可進一步為需要長時間運行的應用延長電池運作時間。例如，當主要電源切換到電池組時，通常仰賴交流電供電的智慧門鈴（video doorbell）應用程式仍可正常運行。透過散熱來幫助減少功耗，TI的充電器使智慧門鈴的電池續航時間更長。

(工商 )