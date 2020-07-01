晟德（4123）董事長林榮錦今（1）日在法說會中表示,隨著集團綜效逐步彰顯、轉投資公司核心項目陸續開花結果，晟德集團所持有之股份未實現利益也跟著水漲船高，整體投資價值與效益遠高於財報帳面數字！預期在五年內（2025年）打造7-8家市值超過300億的獨角獸公司。

晟德於2008年再定位為生技工業銀行,透生技專業及產業經驗持續投資、孵育具潛力的生技與大健康公司。隨著新冠疫情引發全球關注，生技醫療產業的戰略角色不言而喻·晟德投資加碼的腳步模式與市場、加速國際化,繼去(2019)年迄今新增投資額近32.6億，未來將持續再創企業價值、永續滾動獲利。

林榮錦表示，今年是生技重返榮耀、準備接受市場驗證的關鍵時刻，面對大環境無情的考驗，唯有短中長期策略明確、現金流充沛的公司，最終能脫穎而出。晟德的轉投資公司皆具備條件，並在上半年締造眾多里程碑。

他表示，晟德一直將運用產業知識及資源培育生技明日之星視為己任，並透過有機與策略成長的佈局協助集團規模與版圖持續擴大。有機成長的方面，期待在2025年打造7-8家市值超過300億的獨角獸公司；策略成長方面，將透過『安靜型投資』累積跨領域知識與人脈，於2022年跨入下一個新世紀產業，並催化該項目3年內成為有機成長事業之一。

(工商 )