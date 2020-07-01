富邦建設在高雄鳳山地區推出的「富邦大無疆」，3年多前，預售時平均每坪成交價22萬到22.5萬元，今年第四季將完工交屋，成屋售價每坪漲到24萬到24.5萬元，3年來漲幅約9％。

富邦建設與上揚國際建築團隊，1日舉行「購屋就送6年學雜費」記者會，富邦建設業務經理王曉平表示，總銷約75億元的「富邦大無疆」，3年多前，開始預售，今年第四季取得使用執照之後，預定明年初開始辦理交屋。

上揚國際建築團隊業四處總經理施棟瀝指出，在鳳山地區主要的4個房產聚落，「富邦大無疆」的成交價，比五甲地區、華鳳特區、以及中山路一帶的大樓房價還高，只比文山特區的換屋宅價格還低，創下鳳山區首購住宅的最高價。

施棟瀝表示，「富邦大無疆」3年多前預售時，無論是開價或成交價，都不被市場看好，但，因為土地每坪取得價格超過40萬元，工程造價也高，因此，也不可能低賣，熬了3年多，總算苦盡甘來。

他說，富邦建設投入認養4,500坪綠地公園、22到25％超低建蔽率等環境的打造，加上鳳山地區房市需求大於供給，3年多來，房價已經調漲3次，平均每坪成交價從22萬到22.5萬元調漲到24萬到24.5萬元，3年來漲幅介於8.89％到9.09％之間，高樓層的66坪換屋產品，每坪甚至成交近30萬元。。

施棟瀝表示，疫情過後，從今年5月開始迄今，短短一個半月，成交將近40戶，需求的產品以25坪的2房、以及40坪的3房，最受首購族歡迎，鳳山在地的買家比例最高，約占60％，其餘則是來自屏東、高雄三民區和苓雅區等地的45歲左右的民眾。

他說，「富邦大無疆」交屋在即，因此，為了回饋購屋住戶，活動期間簽約的新客戶，只要住戶家中有就讀附近鳳西國小的學童，包括營養午餐等小學6年的學費和雜費，都將由富邦建設支應。

(工商 )