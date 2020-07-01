民進黨今會中邀請中研院社會學研究所研究員吳介民以「香港局勢、台灣對策」為題專案報告，據轉述，中常委對於吳建議可以邀請香港學者來台交流，憂心會壓縮台灣學者空間；吳介民表示，一年進來台灣的香港學者不會太多，大概只有十來個。

民進黨發言人顏若芳會後轉述身兼黨主席蔡英文總統聽取報告後裁示，民進黨也有成立「香港情勢因應小組」，也請小組整合吳教授的建議，研議相關因應對策。尤其是民進黨的智庫，也應該要投入相關研究。

總統說，昨天，中國全國人大常委會不顧香港人民與國際社會的反對，通過《港版國安法》，對於香港人民的人權法治與民主自由，將會帶來根本性的影響，民進黨會跟國際社會一起，不斷關注香港情勢的最新發展。

總統強調，針對香港情勢變動，政府先前已公布「香港人道援助關懷行動專案」，其中的「台港服務交流辦公室」在今天正式運作，這也是全世界第一個援港專責辦公室，透過這個平台，未來我們將持續對香港人民提供必要的人道協助。

據轉述，吳介民報告時提到，未來香港專家學者可以來台灣跟台灣學者可以研究，香港學者在金融、國際化等方面的專業，都可以讓台灣學者學習，是雙方彼此交流的好機會。

不過，據轉述，有中常委憂心，以目前台灣學生不多，香港學者進來會壓縮台灣學者的空間；吳介民則回應，一年能進來台灣的香港教授，大概只有十來可，不會太多。

總統表示，感謝吳介民教授對於香港情勢精闢的報告，吳教授長期在中國政治、經濟、社會運動領域與台灣的民主演變進程做深入的研究，對於香港問題有獨特的觀察、不同的見解。

(中時 )