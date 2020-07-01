據上海證券交易所、深圳證券交易所最新數據顯示，相較於2019年最後一個交易日，截至2020年6月30日，滬深兩市股票流通市值增加3兆7136.5億元（人民幣，下同）。另據大陸證券登記結算有限公司數據指出，截至5月底市場中參與的自然人為1億6580萬，粗略計算，2020年上半年，平均每個自然人獲取收益為2.23萬元。

根據大陸財經天下周刊報導，2020年的上半年一直籠罩在疫情的影響之下，隔離、停工、停產一度成為各大企業的熱門標籤，虧損多少一度成為普羅大眾最為擔心的事情。

但事實顯示，2020年上半年在股市賺錢的人還是不少。具體來看，這主要得益於深市特別是創業板指數的上漲。其中，上半年上證綜指累計下跌2.15％，深證成指則上漲14.97％，創業板指則更是大漲35.6％，兩者漲幅不僅冠絕A股，也領跑全球。

在板塊部分，與疫情直接相關的醫藥企業，以及口罩、呼吸機、檢測等與大健康相關的行業，在疫情之下也都有一輪爆發。今年3月18日胡潤研究院發佈的《2020胡潤大陸百強大健康民營企業》更顯示，諸多企業因疫情而市值暴漲，讓創始人身家倍增。

(旺報 )