財政部公布2020年最新欠稅大戶名單，個人部分，前5名由已逝股市聞人黃任中家族持續包辦3個，累積逃稅52億元。企業部分，環亞大飯店持續掛名榜首，都已追討無門。

財政部每年7月1日公布個人積欠1000萬元、營利事業欠稅逾5000萬元稅款名單。賦稅署彙整2020年統計，公告件數956件，金額約982.25億餘元，分別比去年增加18件、16.72億元，件數年增1.8％。

個人欠稅首名是黃任中之子黃若谷，積欠遺產稅19億，2、4名分別是黃任中本人與他的姊姊夏黃新平，累計綜合所得稅、遺產稅逾52億未繳。因黃早在2004年過世，名下無資產，家族也遷移海外，這筆錢早追討無名。

第3名是潛逃中國的建商婦幼建築集團負責人黃承志，跟姐姐黃瑞月、黃瑞雲，3人遺產稅及綜所稅加上滯納金、利息，共欠國家14.8億。第5名是有「台灣蕈菌之父」稱號的林天財，有11.5億元贈與稅棄之不理。

企業欠稅部分，排名首位的仍是環亞大飯店，累計營所稅、營業稅、房屋稅、地價稅達24.6億元。但因負責人莊富泉身亡，名下無其他財產，而企業欠稅並不會由子孫繼承，環亞只好年年懸在榜上，等待註銷。

財政部強調，與法務部多年來建立聯繫機制，積極查調查欠稅人的可執行財產，對故意隱匿財欠稅人，也積極追查其動向，配合行政執行機關拘提、管收。

(中時 )