中央流行疫情指揮中心自6月29日開始，放寬外籍人士來台實習代訓、參加國際會議及商展、國際交流、志工、傳教弘法、度假打工、青年交流、以及尋職，陸生不滿為何唯獨陸生不能返台求學，指揮官陳時中首度鬆口「應該不久了」，待北京、上海疫情更明朗後就沒問題。

外交部宣布，自6月29日起，除「觀光」（包含一般社會訪問），以及「就學」（包含研習中文）另由教育部規劃開放時程以外，其餘各類事由均得申請特許來臺；惟必須檢具明確的證明文件。

不過不少陸生不滿，認為都已經可以開放各國人士到台灣打工度假、青年交流，宗教弘法，為何唯獨陸生不能返台就學？希望指揮中心有更醫致的標準。

對於對大陸的管制，陳時中首度鬆口說：「應該不會太久了」，他直言，現在陸委會有點猶疑，因為北京似乎有點情況，加上上海這兩天也出現個案，大家都有點擔憂，因此可望掌握更多情報後再來決定。

陳時中說，雖然各界對於大陸的確診數目不是很相信，「但他們也不會拿人民的生命開玩笑」，因此只要再觀察確認過疫情後，相信陸委會就會做出決定。

他指出，現在已經和陸委會有分工，在大陸相關居留證、身份相關問題等，以及提供防疫建議時，主責由陸委會決定開放順序。

至於學生部分，由教育部主責，但仍要看學校準備的量能，陳時中說，昨天和教育部開會，教育部有提到近來的人數不多，和檢疫旅館價格很貴，教育部也提出是否學校宿舍可以充分運用，我們充分支持。

(中時 )