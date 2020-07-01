林良齊／台北報導

公平會今天召開會議決議，華宸公司銷售「抗菌抗VOCs活性碳口罩」商品，刊載「吸附力優於市售活性碳30倍」等文字涉嫌廣告不實，開罰10萬元。

公平會表示，華宸公司被檢舉銷售案關商品，刊載「VOCs椰殼活性碳（吸附力優於市售活性碳30倍）」及「利用特殊技術30倍於市面吸附能力之活性碳及高科技結構設計，可吸附空氣中之揮發性有機溶劑（如甲醛、甲苯…等環境賀爾蒙）及化合物與臭味。」等，涉及廣告不實。

而華宸公司委託測試的工研院指出，該「甲苯吸附效率測試」對照組中並無材料，為空白試驗，華宸公司認為對照組中為活性碳商品，恐有誤解。按活性碳口罩廣告宣稱對於揮發性有機物吸附效果，為影響交易相對人作成交易決定重要因素，華宸公司錯誤解讀工研院「甲苯吸附效率測試」所為廣告尚難謂無過失，並不存在案關商品與其他市售活性碳商品或材質比較事實，足以引起一般大眾對案關商品品質產生錯誤認知。

(中時 )