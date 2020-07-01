沈玉琳、屈中恆、張克帆上年代MUCH台《聽媽媽的話》爭奪「最強乾爹」頭銜。屈中恆因為配音優勢，講床邊故事超生動，大野狼和小紅帽的聲音切換自如，得到許多媽媽的青睞。沈玉琳不甘示弱來一段，卻因為浮誇的演技，把所有角色都變成壞人，童話故事瞬間變黑道風雲，沈玉琳：「用我的聲音講故事，只會有小壞人、中壞人、大壞人之分。」笑翻眾人。

沈玉琳因為在演藝圈的好人緣，許多人搶著當女兒乾爹，他驕傲地說那些乾爹都不是他認證的，而是「自認為」是他女兒的乾爹，自己女兒就這樣「被乾爹了！」主持人小禎問他是否也是別人乾爹，沈玉琳自告奮勇指定要當張克帆未來小孩的乾爹，大飛妙回：「克帆哥的小孩也被乾爹了」。有趣的是，聽媽團開出的乾爹條件包含陽光帥氣、才華幽默感兼俱，還要會後空翻！標準高到以為在選老公；聽媽團愛寶還希望孩子的乾爹很會料理，大飛忍不住問愛寶：「你是不是在責怪老公鄒承恩不會煮菜？」愛寶當場臉紅語塞，原來聽媽團開出的乾爹條件都是老公欠缺的。

三位乾爹候選人分享各自的教育理念，沈玉琳祭出16字箴言，嚴肅得有如校訓，但他最看重的還是孩子能夠快樂成長。屈中恆則認為信用和陪伴最重要，先前因為替卡通配音，和女兒一起看收看時多了話題，讓陪伴更溫馨。「聽媽團」班底瑄瑄也贊同陪伴的重要性，他說老公哈孝遠長時間在外拍戲，小孩都快認不得父親，甚至還把洪金寶誤認為哈孝遠。最後三位乾爹才藝大PK，屈中恆演出笑鬧短劇，張克帆深情演唱「落雨聲」讓聽媽團感動落淚，而沈玉琳表演完吹口琴後立刻大秀Rap，緊湊地演出差點丟了老命，沈玉琳直問：「最近的醫院在哪裡？」現場笑料不斷，本集將於7月4日晚間9點在年代MUCH台38頻道。

(中時 )