COVID-19新冠肺炎肆虐全球，世界各國爭分奪秒研發疫苗。就在這時，非洲多國卻突然驚現肺炎「解藥」，稱有效將病毒全面消滅。英國BBC報導臥底記者深入記錄迦納對「解藥」販賣者，揭穿這些「解藥」的真面目。

迦納調查記者Anas Aremeyaw Anas（安納斯）深度報導兩名惡意利用疫情販賣假「解藥」的無證照假醫生，於BBC揭露這筆非法生意的真相。

這兩名「醫生」自稱Dr. Abdellah（阿布德拉醫生），揚言已研發出新冠肺炎的解藥，甚至在迦納電臺做假宣傳。當電臺主持人問他對「解藥」功效有多大的信心時，他回答「我有99.9%的信心。」電臺採訪時，他爲了避免被起訴當時甚至還强調他的解藥不給予一般售賣，只捐給有需要的機構。在採訪結束前，阿布德拉醫生公開留下了他的電話號碼。

得知阿布德拉醫生有「解藥」後，記者安納斯決定帶著隱蔽相機進行拜訪。記者假稱自己哥哥被肺炎感染，試探阿布德拉醫生是否真的不販售給一般病人。安納斯進入阿布德拉醫生的診所後，他們便馬上開始推銷他們的解藥。其中一名稱「我們的解藥不需要進行實驗，因爲我們已經知道這解藥的功效。」他還說，很多人都服用過他們的藥，沒有人給過負面的評價。

藥物名叫「COVID-CURE（1）」， 藥瓶包裝簡陋，上百瓶無商標寶特瓶裝的深棕色液體排在「醫生」的診所裏。另外一位搭檔還稱許多人專門出院來服用他們的藥，喝了就有功效。安納斯隨後花了172美金（約5千台幣）購買了3瓶解藥。離開前，他們警告服用後竟會出現腹瀉現象，但半小時内肺炎症狀全部消失。

數周後，阿布德拉醫生不斷打電話給安納斯推銷其它藥品。記者第二次訪問時，阿布德拉醫生竟稱自己有無敵的神秘力量，被「小矮人」攻擊時都得以生存。隨後，販賣者再度開價2萬5美金（約73萬台幣），要安納斯購買一百瓶。

兩次拜訪後，安納斯向迦納食品藥品管理局舉發阿布德拉醫生，對藥品進行檢驗，發現所有藥品都未達到國家標準，不宜人類服用。更驚人的是，檢驗發現藥品内細菌含量超標，可以導致嚴重疾病。

目前自稱阿布德拉醫生的二人已被逮捕，300多瓶「解藥」也被沒收。被逮捕時，阿布德拉醫生二人卻辯解自己從來沒販賣過給任何人，也從沒說過藥物適用於新冠肺炎。

不單是迦納，非洲多國也在網路上有傳出假解藥的消息。對於這種關於解藥的網路信息的真實性，衆人必須謹慎小心以防上當。

(中時電子報)