男持刀搶超市 慘被店員用啤酒瓶爆頭

近日，一段男子持刀搶劫，反而被店員用啤酒瓶「爆頭」狂打的監視影片，在大陸社群媒體間瘋傳，只見店員在10秒內，用啤酒瓶狂打搶匪頭部至少9下，讓網友們看得大呼過癮，盛讚：「真解恨！」、「擴散正能量」。

綜合大陸媒體報導，這段影片來自大連市一間超市的監視畫面，只見搶匪持刀進入店內，隨即與店員展開搏鬥，店員拿起整箱放在一旁的啤酒瓶，連續快速攻擊，對著搶匪頭部猛攻，10秒內至少K頭9次，打爛6個啤酒瓶，歹徒企圖逃跑，最後暈倒在櫃臺前。

大連市公安局西岡分局針對此事發佈通報，表示6月17日1時34分許，33歲劉姓犯嫌持刀搶劫，店員手部被劃傷後，持酒瓶進行「正當防衛」。劉男隨後遭到逮捕，目前遭警方依法刑事拘留。

對於店員「快手」爆打搶匪的英勇行為，大陸網友盛讚「真解恨！」、「擴散正能量」。就連PTT鄉民看了也大讚：「速度快到無法好好截圖」、「這樣居然沒被打死那瓶子也太...」、「好佩服 手速超快超順暢」、「鐵頭功」、「如果是在台灣 恐怕要因防衛過當 被重判了」、「這在台灣真的會坐牢」。

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(中時電子報)