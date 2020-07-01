台中市副市長令狐榮達代表市府分享台中港離岸風電產業園區規畫。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

歐盟委員會能源總局、歐洲經貿辦事處、經濟部能源局在台北國際會議中心合辦台灣－歐盟離岸風電圓桌會議，台中市副市長令狐榮達代表市府分享台中港離岸風電產業園區規畫，他強調，離岸風電廠商進駐台中港，將對台中經濟發展有所助益，市府各階段予以協助，達到經濟發展、產業升級與增加就業的目標。

令狐榮達指出，台中大肚山的精密機械黃金縱谷，提供離岸風電所需的精密機械產業供應鏈，促進當地合作商機，增加台中市就業機會，及與境內31所高職及大學產學合作，離岸風電廠商員工生活起居，也將帶起當地食、衣、住、行、育、樂等經濟發展。

市長盧秀燕提出「台中富市3」經濟發展政策，包括前店、後廠、自由港，其中「自由港」強調體制鬆綁及單一窗口一站式服務等，結合海港、空港、高鐵三港優勢，讓大台中變成自由港，未來將加強與港務公司的鏈結，共同規劃及發展台中港周邊生活機能，吸引優質企業持續進駐台中港區。

令狐榮達說，中央規畫於2026年至2035年每年將釋出1GW離岸風電開發量，台中市所轄離岸風電場域有兩處，未來配合中央再次開放離岸風電場址招標時，將協助招商、興建、營運等階段任務。

招商階段協助業者取得漁業協商意見書、地方主管機關同意函、複審同意函等文件，提升廠商設置誘因，並持續推動其它各項綠能發展，希望促進經濟，發展綠能相關產業，保護環境並培育相關人才。

經發局強調，台灣具備良好的風場，全球20個最佳風場中，就有16個在台灣臨海，其中又以中部最具潛力，適合發展離岸風力發電，台中港因距離風場運程最短、加上碼頭水深及後線場地足夠，相關基礎建設完備，可容納大型安裝船靠泊，可作為推動離岸風機重件施工碼頭最佳基地。

市府配合台灣港務公司台中港務分公司，將台中港推動成為離岸風電產業園區， 此外，配合行政院「前瞻基礎建設計畫」政策的推動，國內離岸風電基礎建設逐漸完善，並累積國內風力發電的製造、維修、營運的經驗，讓國內離岸風電產業成長深耕，並帶動國際在台投資、培養風電產業人才，增加就業機會，逐步完善國內風電產業供應鏈。

(中時 )