家人將男童送醫經X光檢查後，發現胃部有小汽車形體的異物。（中國附醫提供／張妍溱台中傳真）

台中5歲男童日前在家中誤吞進長3．5公分、寬2公分大小的鋼鐵玩具車，便嚎啕大哭，家人將男童送醫經X光檢查後，發現胃部有小汽車形體的異物，醫師初步觀察是否能自體排出，玩具車竟卡在胃裡1周仍未排出，最後採胃鏡取出，男童術後恢復正常並追蹤檢查吞嚥問題。

中國醫藥大學兒童醫院肝膽腸胃科醫師林克鍵指出，鋼鐵玩具小車，表面相當光滑，小朋友拿著靠近嘴巴很容易誤吞，當時建議小男童家長，先採服用軟便劑讓異物自行從腸胃道排出，若出現嘔吐、吞嚥困難噁心、口水直流、胸痛等症狀，必須得立即送醫治療。

男童父親指出，大家都不知道為何男童吞咽小汽車，有可能躺在地上拿著玩具小汽車，邊笑、身體邊翻滾，導致不小心誤吞，大家發現小男童大哭很緊張於是趕快送醫，但兒子就是一直摸著腹部說痛痛，但無其他症狀，最後才回診以胃鏡取出，以後會注意小玩具在大人監督下使用。

林克鍵說，「誤食異物」常見於6個月大到6歲的孩童，異物種類以硬幣最為常見，絕大多數吞入的物體不管能否經腸胃道排出，不一定有明顯的症狀，僅有小於1％的機率會造成腸胃道穿孔，此類病童大部分都合併有先天或是後天的腸胃道狹窄。

誤吞後的4至6天內，大部分的物體會經腸道排出，但也有歷時3至4週才排出的案例；誤吞後如平日一般飲食即可，但特別要注意孩子的糞便，觀察異物是否隨著排出；依據統計，若是吞入長度大於3公分的不規則形狀物體，或是直徑大於2公分的圓形物體則較難排出，甚至無法通過胃幽門，必須安排內視鏡取出。若是吞食到以下異物則必須立刻就醫：

1、尖銳的異物：有腸胃道穿孔的風險2、強酸或強鹼的物體或液體：會造成黏膜損傷，甚至造成穿孔，後續有可能因為形成疤痕組織而造成腸胃道狹窄，必須透過手術修復或內視鏡氣球擴張術治療3、含鉛的物體：滯留腸胃道時間過長會導致鉛中毒；4、電池：除了因電流造成黏膜灼傷外，滯留腸胃道時間過長，電解液滲漏則會造成強酸強鹼腐蝕的傷害。5、高磁力的玩具：流行於學童間的巴克球則有可能照成腸阻塞或腸穿孔。

醫師林克鍵呼籲，家中若有學齡幼童，清潔劑與長寬小於3公分的物品要放在孩子無法拿取的位置；若因好奇不慎吞入異物，請家長務必保持冷靜，先確保孩子的呼吸通暢，留下異物的包裝說明，或是殘餘部分供醫師參考，送至醫院接受評估及處置。

(中時 )