振興三倍券起開放預購，各縣市紛紛加碼推出好康搶商機，台南市政府祭出最大獎1戶市值約5、600萬房子，台南市長黃偉哲說，跟其他縣市相比，台南市花的錢不是最多，但「房子給人最大想望」，另2獎是汽車，黃偉哲表示，不惜成本送房送車，歡迎大家組成「復仇者聯盟」前進台南「報復」消費。

黃偉哲說，贈送房子細節包括要消費多少才能抽獎、怎麼抽獎等，一律在本周五公布，但要送的房子預計是一戶兩房一廳、附車位的公寓，提供民眾消費抽獎，希望力拚三倍券商機，第二大獎就是車子。他說，房子區位還在討論，可能是安南區、可能是南科，「就看要跟台積電還是Google當鄰居」。

他打趣，民眾到台南市使用三倍券參加抽獎，就能一舉得到房子、車子，邁向五子登科。黃偉哲也強調，贈房目的是鼓勵年輕就族群到台南發展，送房子也是考量在市府跟合作廠商可負擔金額範圍內，至於汽車可能找納智捷合作。

經發局表示，目前與建築商業投資公會接洽，市府預計提供抽獎的房子等細節仍待最後討論定案，但初步屬意安南區的大樓兩房一廳一衛房型，總價落在5、600萬之間，很可能落腳在九份子重劃區一帶，經發局說，提供民眾抽獎的「大獎」加起來約千萬，市庫負擔有法源依據，但也希望尋求廠商合作贊助。

(中時 )