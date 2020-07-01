配合已經暑假開始，宜蘭縣政府啟動青春專案，預防青少年受到犯罪誘惑產生偏差行為。（宜 蘭縣政府警察局提供／胡健森宜蘭傳真）

配合各級學校開始放暑假，宜蘭縣政府從7月1日起至8月31日全面執行「暑期保護少年－青春專案」工作，針對青少年易聚集地點全面加強巡邏及訪查，以有效防制不法犯罪誘惑與連結，預防青少年偏差行為及被害事件發生。

為了淨化青少年暑假期間活動環境，保護青少年不受汙染發生偏差行為，宜蘭縣長林姿妙指示縣警局在6月30日深夜針對較繁雜地區青少年易聚集處所實施保護查察勤務，由縣警局少年警察隊結合轄區宜蘭分局警力、宜蘭縣學生校外生活輔導會與宜蘭縣少年輔導委員會等單位，針對如KTV、網咖、撞球場等青少年易聚集等場所，規劃實施臨檢、盤查等保護作為。

縣長林姿妙表示，本年度青春專案三大工作主軸為「淨化妨害青少年成長環境」、｢防制青少年被害」及｢犯罪預防宣導」，除加強勸導青少年偏差行為、積極檢肅少年毒品、幫派犯罪、加強查察兒少性剝削、網路犯罪、取締販售菸品予未滿18歲青少年的業者及違法場所外，也將結合民間團體，利用網路工具加強宣導「不吸毒、不霸凌、不援交、不危險駕車、不求職受騙、不參加幫派」。

林姿妙也呼籲大家共同關心青少年安全問題，共同營造優質的成長環境，暑假期間縣府各團隊將會努力淨化青少年成長環境，希望青少年參加暑期各項活動都能快樂平安，共同打拼宜蘭好生活。

(中時 )