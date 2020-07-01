連摃40期的威力彩，7月2日頭獎上看12億元，不僅是今年最高的頭獎，也是近10個月來首次出現超過10億元的高額頭獎；另外，端午節大樂透百組百萬元加碼，還有34組未開出，在7月3日繼續開出！

連摃期數高達40期的威力彩，2日頭獎上看12億元，台灣彩券表示，這是去（108）年8月12日開出20.5億元頭獎以來，睽違10個月後首度出現超過10億元的高額頭獎。

根據台灣彩券的資料統計，威力彩自97年1月上市至今，頭獎總獎金累積超過10億元後才開出的情形共發生過19次，相當於平均每8個月才會累積一次破10億元的高額頭獎，民眾若錯過這次機會，下次威力彩頭獎要衝破10億元，恐怕至少還要再等8個月。這19次累積超過10億元的頭獎，共創造出25名幸運兒，其中有16位抱走超過10億元的頭獎獎金！

大樂透端午「100組100萬元」加碼活動，截至6月30日已實施7期開獎，共送出66組100萬元獎項，其中58組為1注獨得100萬元獎金，6組為2注均分，2組為3注均分，總中獎注數共計76注。

台灣彩券統計中獎彩券的買法，在選號方式方面，有51注採用電腦選號（67％）、25注為自選（33％）。目前累計開出最多端午加碼100萬元獎項的縣市，以新北市（開出15注，20％）位居第一名，臺中市（開出12注，16％）排行第二名，臺北市（開出11注，14％）則為第三名。

大樂透端午「100組100萬元」加碼活動即將於7月10日落幕，7月3日（周五）為倒數第3次的開獎。另外，每5分鐘開獎一次的BINGO BINGO賓果賓果也持續加碼中，該加碼活動只到7月10日止，台灣彩券也提醒民眾購買彩券應量力而為，切莫因為過度投注而影響正常生活。

(工商 )