台灣已進入防疫新生活，今（1）日一早全民都在忙著綁定三倍券，外界相當好奇衛福部長陳時中要怎麼花這筆錢呢？陳時中今（1）日被記者追問下笑著透露，「其實我比較想去坐遊輪耶！」

陳時中今天疫情記者會後走向電梯準備離開時，被媒體追問3倍券要怎麼用，他笑著回頭向記者說，「其實我比較想去坐遊輪！」他接著補充說，是搭郵輪在國內玩，就是交通部現在在推的啊！媒體追問，交通部長林佳龍有邀請他參加郵輪跳島行程的8月首航，會去嗎？陳時中這時邊微笑、邊點頭，邊走入電梯離開。

雄獅集團6月29日宣布和「星夢郵輪」合作推出國內跳島旅遊，由「探索夢號」擔綱，不僅是第一艘全球復航的國際郵輪，基隆港也是全球第一個復航的油輪母港，而金門、馬祖、澎湖成為新冠肺炎疫情後，國內第一個迎接國際郵輪的離島。當日包含林佳龍、基隆市長林右昌、觀光局長張錫聰、雄獅集團董事長王文傑、雄獅集團品牌策略總經理游國珍等人均出席。

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