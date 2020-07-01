華為投資控股有限公司近日提高註冊資本約人民幣（下同）20億元，華為創辦人任正非的持股比例也因此降低0.4個百分點至0.88％。

36氪報導，天眼查數據顯示，6月29日，華為投資控股有限公司發生工商變更，公司註冊資本從約293.5億元增至約315億元，與此同時，任正非個人的持股比例從0.94％降至0.88％，華為投資控股有限公司工會委員會的持股比例則從99.06％增至99.12％。

華為投資控股有限公司擁有華為營運主體華為技術有限公司100％股份。

(工商 )