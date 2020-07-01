友達董事長暨執行長彭双浪獲頒SID國際資訊顯示學會（Society for Information Display，SID）「David Sarnoff產業傑出貢獻獎」殊榮，長期推動先進顯示技術發展，對於產業領域貢獻卓著，榮獲業界最具聲望的專業獎項肯定。 「David Sarnoff產業傑出貢獻獎」係由SID國際資訊顯示學會主辦，該組織為全球最大的顯示器領域專業學會，獎項旨在表彰對產業具卓越貢獻且備受各界推崇的領導人物。友達董事長彭?浪帶領公司團隊，長期投入顯示技術耕耘及商品化發展，同時不忘積極推動企業社會責任、促進產業鏈合作，並落實綠色智慧生產製造，自業界領袖中脫穎而出，獲此至高殊榮。

SID會士暨工研院特聘專家程章林博士表示，彭董事長投身產業多年，是眾多顯示技術突破及價值轉型的關鍵推手，促進產業鏈整合、深化產業優勢亦不遺餘力，為台灣光電產業奠定厚實的競爭力。彭双浪累積逾三十年的產業經驗，長達三分之一的外派生涯造就深厚的國際閱歷，以及於大陸蘇州創建友達首座海外製造基地。

2015年升任友達董事長暨執行長，積極推展價值轉型策略，加速技術創新、智慧製造，實踐產品高值化與差異化，讓友達高端產品應用市佔率躋身全球領導者之列。此外，推動智慧顯示應用的價值鏈延伸、結合AIoT新技術掌握各垂直場域的數位轉型商機，加速場域生態系佈建與產業夥伴共創價值。

彭双浪兼具人文涵養和管理長才，結合企業社會責任與經營策略，長期為綠色永續、科技與文化遺產融合共存等課題關懷付出。友達將企業核心競爭力與聯合國永續發展目標SDGs對接，勾勒出EPS環境，人文與社會三大構面，企業永續作為備受國際肯定，包括連續十年名列道瓊世界永續性指數，以及連續三年名列彭博性別平等指數。

友達不斷尋求突破，致力創造共享價值，並號召供應鏈夥伴一同投入永續發展，打造CSR共榮生態圈。公司亦積極投入循環經濟新事業，以行動支持台灣業者永續發展。 引領企業穩健發展之際，彭双浪推動跨產業協會成立臺灣顯示器產業聯合總會，並擔任首屆理事長。身為現任台北市電腦公會理事長，彭双浪對於強化台灣科技業國際能見度不遺餘力，他表示，過去這些年來，透過大家共同的努力，台灣已打造堅實的製造基礎，成為發展先進技術的沃土。面對市場劇變，現在是我們團結一心的時刻，台灣科技業者須加速跨領域的價值鏈整合，透過產業生態圈的建立放眼海內外市場，鞏固全球產業地位。

彭双浪為英國 Heriot-Watt University 企管碩士及台北科技大學名譽管理博士，亦為台灣永續能源研究基金會「GCSA企業永續傑出人物獎」首屆得主。繁忙公務之餘，彭双浪仍對公益服務充滿熱忱，號召友達高階主管成立「WOW SAX薩克斯風樂團」，並考取街頭藝人表演執照，率團於各地演出並將所得回饋偏鄉村落及弱勢團體。

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