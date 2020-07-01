根據CRIF中華徵信所新公布的「台灣地區大型企業排名TOP 5000研究」顯示，2019年台灣5000大企業營收淨額前10大企業與去年相同，僅有名次上的變化。富邦金(2881)旗下富邦人壽營收成長15.4%為成長幅度最高者，以7363億元上升至第8名。台積電(2330)營收成長3.49%，以1兆596億元，擠下1兆48億元的台灣中油，重回第3大企業地位；台塑化(6505)則因原油需求減少、油價下跌，營收下滑15.89%為衰幅最多者，以6438億元從第8名退居第10名。

即使中美貿易戰影響全球經濟表現疲弱，台灣超大型企業仍緩步成長，總體營收微幅上升0.66%；且前10大企業的取決點再度攀升，已拉高至6438億元之上，較前一年增加約58億元，想要跨過這個高門檻的非常難，放眼2020年尚無其他企業可挑戰10大企業的地位。

然而未來兩年產業供應鏈恐將大重整，營收成長低的企業排名容易被擠下，營收前10大企業排名波動或許會有意外亮點。

就行業類別來看，鴻海(2317)領頭的電子製造業維持優勢占有6席，人壽保險業因南山人壽連續兩年掉出10名外，故仍為2席，石化業也同為2席。同時民營企業占有9席，公營事業仍由台灣中油占有1席。

製造業龍頭鴻海現已達成全國最大企業15連霸，近年其轉向控股公司架構，致使個體營收連續5年衰退，但下降幅度已從8.02%縮減為0.64%，來到2兆8497億元。2019年合併營收高達5兆3428億元，較2018年成長了0.93%，連三年正成長。而和碩(4938)歷經2018年雙位數營收成長後，2019年成長率雖降至個位數2.47%，但仍以營收淨額1兆2648億元，連續五年站穩全國第2大企業地位；因資訊新產品挹注、淡旺季產能利用率穩定，和碩合併營收也創下自身的歷史新高，達1兆3663億元。

獲利前10大企業的合計稅後純益為8055億元，分別低於2018年的8664億元、2017年的9116億元，形成連兩年下滑的趨勢。尤其台積電雖仍以3453億元連續16年蟬連獲利龍頭寶座，鴻海也以1153億元續居第2名，不過前兩名獲利均衰退，台積電微幅下滑1.67%，鴻海則衰退10.66%。反映由超大型企業獲利性帶頭下降時，就是產業獲利走下坡的前兆。

但TOP 10中仍有5家獲利成長，且均達雙位數成長，皆為金融產業，其中第5名中信金(2891)旗下中信銀、第6名國泰金(2882)旗下國泰人壽保險及第9名南山人壽保險皆為新入榜者，尤其南山人壽以27.64%成長幅度最大。另外中華電信也為新入榜者，獲利雖下跌7.64%，但仍以328億元擠進第10名。

2019年全國營收淨額10大企業依次為：鴻海、和碩、台積電、台灣中油、廣達(2382)、仁寶(2324)、國泰人壽保險、富邦人壽保險、緯創(3231)、台塑化。

2019年全國最佳經營績效前10大企業依次為：中欣開發、昇佳電子(6732)、三發地產(9946)、億豐(8464)、寶贊開發事業、玉晶光(3406)、和平電力、旭隼(6409)、櫻花建(2539)和瑞儀(6176)。

(時報資訊)