因美國部分州的新冠肺炎確診數持續激增，Alphabet旗下谷歌公司周二晚間宣布，重啟美國辦公據點的時間表將推遲約兩個月，至少到9月。

谷歌發言人Katherine Williams表示，谷歌所有在美國的辦公設施將至少關閉到9月7日。

該公司5月底宣布，自7月6日起將重啟更多城市裡的辦公據點，最初先讓約10%的員工重返辦公室，如果情況允許，到9月時開放規模將提高到30%。

根據路透社所做的統計，周二美國新冠肺炎確診數新增逾47,000人，再創自疫情爆發以來的單日新高。加州、德州與亞歷桑納州的新增確診病例都創下新高，已經成為美國疫情的新中心。

美國國家過敏和傳染病研究所主任佛奇（Anthony Fauci）提出警告，新增確診數可能很快就會翻倍。佛奇在國會接受質詢時，對美國尚未能完全控制住疫情表達深切的擔憂，並表示除非傾全國之力遏阻疫情捲土重來，否則美國的每日新增確診病例將達到10萬人。

(時報資訊)