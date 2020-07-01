喊了好久，備受期待的5G時代終於來臨，中華電(2412)與台灣大(3045)於周二正式開台，遠傳(4904)隨後將在7月3日跟上，近日搭著話題連日大漲一波後，龍頭中華電周三(1日)終結連5紅收黑、小跌0.5元或0.43%來到116.5元，高檔收十字線，原因在於股價創下近4年高點後，明天周四即將除息，每股配發現金4.226元，部分投資人選擇棄息、高檔獲利出場不參與除息所致。

至於台灣大與遠傳則是繼續上攻，台灣大上漲1.5元或1.36%，收在112元，日K連4紅，短天期均線齊揚；遠傳表現也不落人後，上漲1.2元或1.76%，收在69.2元日K連3紅、日KD交叉向上。

觀察近期3大法人動向，外資最愛的還是中華電，截至6月30日為止連4買，累計11039張；自營商更是布局了7天，進一步推升中華電股價創下2016年8月以來新高。

而台灣大則是在7月17日除息，每股配發現金4.75元，雖然自營商連賣5天，但股價依舊拉上110元關卡，創下今年1月來高點，月線連3紅站穩均線之上。至於老三遠傳漲勢雖沒有哥哥們猛，但碎步邁向70元大關，月線連2紅或有續漲機會。遠傳7月14日除息，每股配發現金3.25元。

從基本面來看，台灣大前5月每股盈餘以1.9元的蟬聯電信獲利王，中華電1.79元緊追在後，遠傳則是1.12元達成全年度財測目標45%，在5G上路後表現值得期待，就算美國爆發二波疫情，5G受衝擊還是相對較低，再加上電信股配息穩定、股價波動相對小，理所當然成為資金避風港。

不過分析師也提醒，各家展開5G網路軍備戰，資本支出大手筆，初期獲利恐難一下子拉升，過去3年的配息雖然維持不間斷，但持續縮水是事實，殖利率無法維持在高檔，也是投資人須值得留意之處。

(時報資訊)