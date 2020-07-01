中國人民銀行（大陸央行）石家莊中心支行消息說明，為深入貫徹落實黨中央、大陸國務院決策部署，人行決定自2020年7月1日起在河北省試點展開大額現金管理工作，規範大額現金使用，遏制利用大額現金進行違法犯罪，維護經濟金融秩序。具體而言，河北省對私人帳戶管理金額起點為10萬元（人民幣，下同）對公帳戶管理金額起點為50萬元（含）。

換句話說，也就是個人存取款10萬元以上、單位存取款50萬以上都需進行預約和登記制度，取款注明用途，存款注明來源，納入大額現金執行資訊系統，實現資訊支撐與共用。

據央視引述人行石家莊中心支行的工作人員表示，在實際生活中，對私人帳戶10萬元的大額現金管理起點，不會明顯影響到社會公眾的日常經濟活動。

據《每日經濟新聞》報導，大額現金管理的總體要求是「保障合理需求，抑制不合理需求，遏制非法需求」。而大額現金管理業務情形，以有現金實物交接的櫃面業務為主，包含通過大額高速存取款設備自助存取款情形，並針對拆分、現金隱匿過帳等規避監管行為制定防範措施。

(旺報 )