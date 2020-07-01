苗栗市守望相助隊隊長湯錦乾帶領隊員示範如何拋繩救人。（苗栗市公所提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗市長邱鎮軍致贈8隊巡防人員感謝狀。（苗栗市公所提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗市公所7月1日舉辦祭拜水神儀式。（苗栗市公所提供／巫靜婷苗栗傳真）

暑期將屆正是夏季戲水高峰期，為防止溺水意外，苗栗市公所7月1日在頭屋大橋旁橋頭伯公廟前，舉行防溺宣導及祭水神祈福儀式，集合苗栗市北苗、上苗、福星、勝利、文聖、玉清、嘉盛、嘉新守望相助巡守隊成立「苗栗市河川巡防隊」，7月15日起執行為期48天的暑期防溺救護任務。

苗栗市長邱鎮軍表示，夏季是戲水的旺季，後龍溪流經苗栗市，自龜山大橋至北勢大橋，因落差大且短的河流被列入危險水域，因此以「零溺斃」為防溺最高目標，民眾搶救溺水時，謹記「救溺」口訣 「叫叫伸拋划，救溺先自保」，第一時間務必大聲求援，利用周圍救生器材，切勿貿然下水救人。

苗栗市公所建議民眾使用急救抛繩，因此在後龍溪沿岸設置4處急救抛繩站，分別位於龜山大橋下、新東大橋下、玉清大橋下及模型飛機場，同時呼籲民眾，急救抛繩為救命用，千萬不要拿走，發揮公德心，勿在救生圈抛繩站投入垃圾。

苗栗市公所指出，過去後龍溪苗栗市區河域常發生溺水意外，溺斃者多為學生，呼籲家長確實了解子女暑期行蹤去向，安排正當休閒活動，不要隻身前往任何場所或危險水域戲水，民眾若發現有學童戲水也請立即予以制止規勸。祭水神除了消災解厄，同時祈求神明保佑河域平安，阻斷溺水意外事件的發生。

(中時 )