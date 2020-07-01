台北市立動物園貓熊「圓圓」6月28日順利生下第二胎，從出生至7月1日為止，共以人工哺乳餵了18次奶，昨天寶寶共喝了55.1公克母乳，為了讓媽媽持續能分泌乳汁，保育員奶爸得費盡苦心，以羔羊跪乳的姿勢，採集「圓圓」的母乳。

台北市立動物園發言人曹先紹表示，大貓熊適合繁殖的年齡為6歲至18歲，在圓仔進入6歲後，會將資訊傳遞出去給國際大貓熊專家團隊，但專家群會有不同考慮，都要以會議討論為主，圓仔也是剛開始步入可繁殖年齡，因此會持續向國際會議提出，但不會太過於急迫。

曹先紹說，像團團圓圓今年在8月底、9月初就滿16歲，也不會強迫圓圓再生產，所有外界的聲音都會納入考量，台北市立動物園能參與育內保種，全世界的專家群也會關注，應遵循專業的共識。

園方表示，目前保育員採分組方式照顧「圓圓」母女，先由擔任「奶爸」組的保育員負責擠奶，目前每天至少要擠4次母乳，收集到珍貴的母乳後，再交由「奶媽」組負責餵給新生寶寶喝，這樣的工作24小時不曾間斷，因此保育員都已經熬出了黑眼圈。

(中時 )