德國「特種部隊司令部」（KSK）被指極右派勢力滲透情形嚴重，德國國防部長康坎鮑爾（Annegret Kramp-Karrenbauer）30日宣布，將解散其中一支戰鬥聯隊。

德國一支菁英特種部隊傳出和極右派勢力有所關聯，部隊愈來愈不受到控制，近期更發現數萬發彈藥及62公斤炸藥下落不明，德國國防部長康坎鮑爾（Annegret Kramp-Karrenbauer）昨（30）日宣布，將解散這支部隊。

綜合德國之聲、英國廣播公司（BBC）報導，德國國防部長康坎鮑爾昨日宣布，由於出現多起和右翼極端主義相關案件的指控，她將重組德國聯邦國防軍陸軍轄下的「特種部隊司令部」（KSK），其中也包含解散旗下4支戰鬥聯隊中的一支聯隊，受影響士兵約70人。

今年1月，德國情報機構指出，軍隊中約有500人疑似是極右派勢力的支持者，當中「特種部隊司令部」淪陷的程度特別嚴重，約有20名相關份子。

康坎鮑爾表示，KSK已經變得「部分獨立於指揮系統之外」，並且發展出「有害的領導文化」，當中4支戰鬥聯隊中的其中1支部隊極右派勢力最為盛行，康坎鮑爾說，「部隊不能再以現在的形勢持續下去」，因此決定予以解散。

她說，「任何極右派份子在德國聯邦國防軍內將沒有容身之處，必須離開。」不過預計KSK首席指揮官Markus Kreitmayr將留任。

德國5月成立特別小組對部隊極右化問題進行調查，康坎鮑爾表示，近期還發現，部隊中4.8萬枚彈藥及62公斤炸藥已不翼而飛，她描述，這種情形「令人不安」且是個「警訊」。德國軍方正在調查，以了解彈藥消失是失竊或是登記錯誤。

「特種部隊司令部」成立於1996年，部隊約有1,400名士兵，主要進行反恐行動以及在敵對地區的人質救援行動，士兵曾在阿富汗及巴爾幹地區服役，任務也必須保密。

不過近年來，「特種部隊司令部」屢次傳出負面消息，最早發生於2017年，這批菁英士兵被控在指揮官的歡送派對上行納粹禮、播放極右派搖滾音樂，甚至是大玩拋擲豬頭的遊戲。

今年5月，一名部隊精銳士兵被發現位在德東家中藏有武器及炸藥，已經違反德國相關武器限制法規。

(中時電子報)