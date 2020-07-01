1名陳姓男子不滿劉姓同志情人，在女性友人慫恿下提議分手，2016年2月28日約劉男到中和某摩鐵，在飲品中摻入毒品迷昏劉男，再持槍朝太陽穴射擊一槍 斃命，自己跑到櫃台叫救護車，偽稱是劉男輕生，法院二審將陳嫌判刑14年，目前仍上訴中，昨(30日)又判陳嫌必須賠償劉父246萬餘餘元。

法院判決指出，劉男與女友交往多年，2人分分合合，2014年，劉男進入陳萬庭公司工作，2人發展成同志情侶，還在新莊租屋同居，後來劉與女友復合，在女友多次勸說下，劉2016年2月間向陳提出分手，陳不甘被甩而籌畫殺人計畫。

2月28日凌晨，陳邀約劉投宿中和區摩鐵，卻在奶茶摻入安非 他命等多種毒品，讓劉陷入重度昏迷後，持預藏改造手槍朝劉男太陽穴開槍，劉送醫不治。

陳行凶後打電話到櫃檯要求叫救護車，並將毒品、子彈藏匿後離開 ，警消獲報到場，發現子彈從劉男頭部左側射入，房內還有情趣用品 ，循線逮捕陳男。

法院審理時，陳否認行凶，指當天下午2人吸毒後即入睡，直到深 夜被劉男呼吸聲吵醒，才發現劉男開槍自殺，強調該把槍為劉男所有 。

合議庭認為，劉身上安非他命等毒品濃度，已達重度中毒致死劑量 ，在呈現休克、昏迷狀態，劉不可能有意識開槍自殺，且在劉男親友 證實下，劉慣用右手，不可能用左手持槍自殺。

合議庭認定，陳因不滿感情生變才開槍殺害劉男，其手段凶殘也毫 無悔意，一審依殺人罪判陳男18年徒刑，吸毒部分判處5月，可易科罰金。刑事部分台灣高等法院更二審將他依殺人罪判刑14年，劉父求償部分，高院認為扣除已領取的137萬多元犯罪被害補償金後，陳男須賠償246萬多元，陳不服可上訴。

(中時電子報)