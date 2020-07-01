搶在2020下半年頭一天，EPSON便宣布搬遷至汐止區的數位列印展示中心正式開幕。空間內展示個人消費端到企業端的完整解決方案，只要你想得到、有需要，可說EPSON都能幫你印得出來！

台灣愛普生列印科技事業部總經理輝偉偉。（黃慧雯攝）

針對EPSON數位列印展示中心，台灣愛普生列印科技事業部總經理輝偉偉指出，主要是為三個目的。第一，展示列印技術的改變，並持續推動用噴墨列印技術與服務取代雷射列印的目標；第二，則是展示乾式再生製紙技術，讓企業在維持機密性的需求下，可以進一步降低紙張耗材的使用。第三則是呈現企業端的應用，包含噴墨列印應用於藝術大圖輸出（藝術微噴）、廣告看板應用、企業標籤列印以及文創微噴（例如列印在衣服、馬克杯等應用）方面的解決方案。

EPSON數位列印展示中心的個人與家庭解決方案區。可了解多功能事務機與標籤機的產品。（黃慧雯攝）

個人消費級產品與中小企業端佈局完整

在EPSON數位列印展示中心裡，個人及家庭用戶，以及中小企業客戶，都能體驗並瞭解到能符合所需的EPSON列印產品。

個人與家庭層面，主要呈現多功能事務機以及標籤機的解決方案。多功能事務機既可以連接電腦列印文件、照片，也可透過手機App、LINE帳號綁定，進行手機中檔案或照片的無線列印。iPhone用戶還可以透過「Hey, Siri我要印照片」等簡單指令，快速透過綁定的家用EPSON印表機列印出照片，保存珍貴記憶或分享都更輕鬆寫意。EPSON標籤機則有多達上百種的標籤耗材可供選擇，不僅花色多樣化，標籤耗材的安裝與更換也極為簡單（類似為拍立得相機裝上相片匣），且全線耗材都是日本製，品質有一定保證。針對家中分類食材、文件、甚至是禮品包裝（可列印在緞帶耗材上）的需求，都能輕鬆應付。

EPSON數位列印展示中心的企業端解決方案展示區，可比較Heat-Free免加熱噴墨技術（左）相對於雷射印表機的耗能。（黃慧雯攝）

EPSON數位列印展示中心的企業端解決方案展示區，呈現了可隨身攜帶的印表機與掃描機。（黃慧雯攝）

針對企業端的列印需求，EPSON則是強打Heat-Free免加熱噴墨技術，採壓電式噴墨技術，相比傳統雷射印表機，能減少85%耗能、降低85%碳排放量，耗材廢棄物也能減少59%，兼具經濟、環保的特色。除了中、小型企業可使用連續供墨型、列印速度更快的大型噴墨印表機的需求，有行動辦公需求的用戶，例如執行遠距醫療業務的醫生、業務人員等等，也有體積小巧的掃描與噴墨印表機甚至可以隨身攜帶。在中小型企業列印解決方案的展示區，也可瞭解到PaperLab乾式再生製紙機的應用，相較於傳統造紙技術，它能節省99%的造紙用水，在辦公室就能完成紙張再生，進一步降低紙張耗材的使用。根據EPSON方面的解說，PaperLab乾式再生製紙機一小時能生成720張再生紙，且第一張生成只需要3分鐘，還能調整紙張厚度、甚至是生成其他顏色的紙張，運用上可說是相當廣泛。

藝術文創應用不設限 放大你的創造力

除了個人用戶、家庭用戶、一般中小企業的列印需求，EPSON數位列印展示中心也展示了在文創微噴以及藝術微噴上的各式列印機。藝術家、攝影師想要輸出收藏等級的攝影作品、想要知道在不同紙張上攝影作品的列印效果，或者是大圖輸出時各樣色彩的表現力；或者是小型創業者想要提供列印T恤、馬克杯的個人化服務；想要知道EPSON如何透過噴墨列印在紙膠帶、抱枕、或者各式材質的衣服上，在EPSON數位列印展示中心裡頭都能看得到實際的解決方案！想怎麼印，EPSON似乎都能辦得到！

EPSON數位列印展示中心的藝術微噴展示區的大圖輸出列印機。（黃慧雯攝）

EPSON數位列印展示中心的藝術微噴展示區。（黃慧雯攝）

EPSON數位列印展示中心的文創微噴展示區。（黃慧雯攝）

EPSON數位列印展示中心的文創微噴展示區，紙膠帶列印產品、企業用標籤機等都能看得到。（黃慧雯攝）

針對EPSON數位列印展示中心的設立，不由得令人好奇，當前的數位時代，家庭與個人消費者是否還有這麼大的列印需求？對此，台灣EPSON整合行銷部協理鍾家榛分享到，事實上因為疫情影響，湧現不少在家工作的需求，再加上台灣地區對於LINE的倚賴，許多老師都是透過平台跟家長溝通，在列印公司文件、小朋友的學習單、家庭照片等需求上，都仍看見有不少的市場。針對企業端，則也看見在越來越多的產業出現數位轉型的需求，雖然ESPON無法取代傳統印刷產業的能力，但是對於企業在列印解決方案上的數位轉型需求，在軟體面、硬體產品、耗材等層面，都有完整佈局。

透過實際參訪EPSON數位列印展示中心，能很明確理解EPSON在個人家庭、商務解決方案以及數位紡織、廣告看板、建築與室內設計、藝術品輸出等層面，在列印產品面以及最終解決方案的佈局以及可能性。不僅如此，也能感受到EPSON面對企業準備的降低耗電量、低碳排放量、減少耗材零件等三大努力面向的實踐，很實際能幫企業主省錢，並塑造共同關注環保議題的形象。想要了解EPSON噴墨列印技術能如何解決你的煩惱，可即刻預約參觀（預約專線02-26975875)。

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