《衛報》7月1日消息，川普政府已經向吉利德（Gilead）購買了超過50萬劑瑞德西韋（remdesivir），這是吉利德公司7、8、9月份所有產能的90%。預計在接下來的三個月里，除美國以外的其他國家將很難買到該治療藥物。

專家和醫界都對美國對瑞德西韋的單方面行動及其不顧他國情況感到震驚，而且，如果在有疫苗可用的情況下。川普政府已經表明，它準備出價和超越其他所有國家，以確保獲得美國所需的醫療用品。

利物浦大學高級訪問研究員安德魯·希爾（Andrew Hill）博士說：「他們用盡了瑞德西韋的大部分的供應，因此歐洲沒有任何東西。」

瑞德西韋是吉利德生產的，是美國許可證頒發機構批准的第一種用於治療新冠肺炎的藥物，已被證明可以幫助人們更快地從疾病中康復。目前提供給全球藥物試驗的前140,000劑已經用完。在川普政府已經購買了超過50萬劑，這是所有吉利德公司生產的未來3個月的9成產能。

美國衛生和公共服務部長亞歷克斯·阿扎爾（Alex Azar）表示：「川普總統達成了一項了不起的協議，以確保美國人能夠獲得新冠肺炎的首個授權治療劑。」 「在可能的範圍內，我們希望確保任何需要瑞德西韋的美國患者都能得到它。川普政府正在竭盡所能，以了解有關新冠肺炎的救生療法的更多信息，並確保美國人民能夠獲得這些選擇。」

不過瑞德西韋一個療程要花費3千美元，被批評可能只有相當財力的人才有資格接受這個治療。

(中時電子報)