環保署今(1)召開第378次環評大會，審查「臺北商港物流倉儲區填海造地計畫第三次環境影響差異分析報告(新增造地料源)」，本環差報告經開發單位承諾「海域生態之魚體重金屬」採樣改為每季2次、轉爐石填築前召開至少1場說明會及定期公佈監測資料於網路供民眾查閱，環評委員決議審核修正通過。

開發單位臺灣港務股份有限公司表示，本案為配合產業創新政策推動循環經濟再生力料使用，因此推動轉爐石於國內海事工程使用，台北港物流倉儲區二至四期防風林帶用地可填築爐石為535萬立方公尺，新增中鋼集團供應的轉爐石作為填海造陸土方來源，約占總回填土方8.3％，新增之轉爐石料源預計在121年底前完成填築，若未來轉爐石收量不足，將以營建剩餘土石方進行填築。

開發單位指出，為達到查核頻率合宜性，將參考工程會「轉爐石填海造地施工綱要規範」，轉爐石材料檢驗頻率為每1個月或累計11萬噸檢測一次，另外魚體重金屬調查方面，未來採樣會向當地漁民捕撈及魚市場販賣魚種為主。

登記發言民眾的淡水區漁會總幹事表示，漁民對轉爐石的疑慮尚未消除，希望開發單位每季一次的監測能增加為兩次，監測採樣時漁會也能夠適時參與。

新北市議員鄭戴麗香指出，台北港的建設能夠帶給在地發展和繁榮，而保護淡水河及海域是大家共同的責任，希望環評委員審慎評估。

環評委員表示，建議讓本次填築案的利害關係人了解整個轉爐石填築過程的監測資訊，資訊公開除了定期匯報環保署外，民眾也能透過網站快速知道。

開發單位承諾在轉爐石期間的「海域生態之魚體重金屬」採樣比照民眾要求改為每季2次，並於採樣前通知淡水區漁會，另轉爐石填築前召開至少1場說明會，環境監測計畫監測結果定期公佈於網路供民眾查閱，本案經環評委員決議審核修正通過。

(中時 )