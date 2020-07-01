美食-KY旗下85ºC搶攻父親節商機，今年加碼推出四款「樂活老爸」的造型蛋糕，以運動為主題，包括8吋「強棒出擊」蛋糕，造型為熱血振奮的棒球場；6吋的「健身天菜」蛋糕，完美比例的健美身材搭配超Q版的大頭爸爸、還有「舉重摘金」擬真度百分百的啞鈴和「籃球好手」搭配幾假亂真籃球配備巧克力，不同造型與口感，要給辛苦的老爸不一樣的驚喜，也盼搭三倍券熱潮，帶動營收成長。

美食表示，7／2到8／5預購主題蛋糕，即享85折優惠；7／2-8／8只要您是85Cafe App會員購買主題蛋糕，還可再抽iPhone 11Pro、智慧空氣清淨機、Apple Watch Series 5、Mercedes-AMG GT 後背包、摩速椅，預計活動檔期間全台可售出四萬四千個主題蛋糕。

今年受疫情影響，許多聚會活動停擺，民眾慶祝多選擇在家，連鎖蛋糕銷售逆勢成長，配合後疫情新生活運動，85ºC今年父親節推出「新生活運動、樂活老爸」主題蛋糕，滿足愛好每一種運動的爸爸。包括8吋強棒出擊、6吋健身天菜、8吋籃球好手、6吋舉重摘金。

此次熱門主題款「強棒出擊」，造型是熱血振奮的內野場景，壘包分明，搭配巧克力模型的棒球和迷你球棒，大大的計分看板，顯現兩方戰況激烈，仿佛可聽到球場上吶喊迴盪。而基底是可口香軟戚風蛋糕，以提拉手指蛋糕配上提拉慕斯和咖啡糖酒水，香濃的經典義式風味，散發令人難以抗拒的香氣，溼潤柔軟的手指蛋糕有著淡淡咖啡酒香，口感滑順且清爽。

6吋的「健身天菜」，巧妙地以圍邊勾勒出完美肌肉的健美身材，搭配戴著黑框眼鏡，蓄著八字鬍的Q版老爸，逗趣又帶著詼諧。以可口鬆軟的香草戚風蛋糕為主體，內搭綿密感十足的芋頭慕斯、提拉、香草巧克力慕斯完美三重奏，甜而不膩，濃濃的芋頭風味就送給喜愛健身的爸爸最完美。

8吋的「籃球好手」上頭裝飾擬真的大紅色高筒籃球鞋和籃球，全是可食用的巧克力，一旁還立著招牌85背心球衣，全套籃球裝備，寫實又可愛。內餡夾著甜香的芒果慕斯及濃醇的牛奶布蕾，每一口柔嫩滑順，清爽不膩口，在父親節獻給總在球場上盡情揮灑汗水的老爸最適合不過。

(中時 )