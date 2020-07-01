在媒體爆料在俄羅斯出資懸賞下，美軍遭阿富汗塔利班殺害的消息傳回白宮，但美情報單位指出早已向總統會報此事，美國總統川普卻對此毫無反擊，不僅讓他再次捲入疑似新的通俄嫌疑中，更遭媒體懷疑是否根本沒有閱讀重要的「總統每日簡報」（PDB）。對此，白宮發言人麥肯內尼強調，總統有看書面簡報，「是地表上對美所受威脅最了解的人」。

據《福斯新聞》報導，由於川普聲稱對俄羅斯提供賞金給塔利班狙殺阿富汗美軍一事毫不知情，讓媒體詢問「為何總統沒有閱讀『總統每日簡報』」，該簡報為提供美國總統每日最為機密的國家安全情報；對此，麥肯內尼（Kayleigh McEnany）表示，「總統有閱覽情報」，「他是地表上對美國所面臨威脅最瞭若指掌的人」。

而《紐約時報》於6月26日曾報導指出，川普早在2月即收到據稱俄羅斯懸賞阿富汗好戰分子殺害美軍的書面簡報，但卻此毫無反應，甚至於6月初邀請俄羅斯參加G7擴大會議，此消息一出就讓川普飽受抨擊。

對此，麥肯內尼於6月30日表示，情報圈對此一消息並無共識，事實上還意見陷入分歧，並否認川普已聽取過這個爆炸性消息的簡報，直到紐時報導此新聞後，川普才得知相關簡報。而川普也於28日在推特上表示，「從未有人向我、副總統彭斯或白宮辦公廳主任麥朵斯彙報過假新聞媒體《紐時》的新聞，各方都否認這件事，而且駐阿美軍根本沒遭受任何攻擊」。

不過美官員向紐時透露，關於俄羅斯提供賞金的情報評估事關重大且可信，重要到中央情報局（CIA）機密的全球情報評論（World Intelligence Review）曾在5月4日的文章中提到。

另一方面，由於國會沒有聽取過這項消息的相關簡報，民主黨籍人士已要求國家情報總監（DNI）雷克里夫（John Ratcliffe）和中央情報局（CIA）局長哈斯佩爾（Gina Haspel）提供更多資訊。

(中時電子報)