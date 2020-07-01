海外疫情仍悄悄延燒，現在台灣疫情雖趨緩，但在政策未鬆綁、七月底前仍無法出團的情況下，旅行業者仍擋不住這波衝擊，有媒體爆出五福旅遊大幅裁員的消息，對此，記者向五福旅遊求證，她表示，高層開會研擬裁員人數比例，未如外傳裁至50％，而是低於整體比例的20％。

五福旅遊表示，政府雖在四、五、六月時推出相關紓困政策，受到後續疫情尚不明朗的狀態下，目前國際觀光旅遊尚未看見曙光，並且，從疫情開始初期，已陸續執行節約措施，為了讓內部營運保持必要的營運量能，將擬訂組織精簡政策，並保留必要的人力，於各方考量下，其內部員工整體減縮幅度將低於整體比例的20％，並依循勞基法相關規定辦理執行，並承諾被調整之人員未來在業務正常後可優先回聘。

從高雄起家的五福旅遊，為具備30多年歷史的上櫃旅行社，其執行長謝宏明與高層同仁目前仍在開會，研擬微調員工人數比例，據悉，現全台630名員工中，裁員不會朝過20％，如目前市場情況如漸好轉，亦優先回聘原先被裁的員工。

(中時 )